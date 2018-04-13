Lenovo становится техническим партнером команды Ducati MotoGP

13 апреля 2018, 12:45

Компания Lenovo заключила многолетнее спонсорское соглашение с командой Ducati, выступающей в мировом первенстве по мотогонкам MotoGP World Championship.

Это соглашение стало продолжением стратегии компании, стремящейся стать одним из самых популярных и широко узнаваемых брендов мира. Начиная с сезона 2018 года, Lenovo станет ключевым технологическим партнёром команды Ducati, члены которой будут использовать ПК, планшеты и серверы Lenovo на гоночных треках и за их пределами. Соглашение подразумевает также совместное развитие и сотрудничество в области исследований и разработок в рамках программы ускорения развития команды. Первая гонка команды Ducati при участии Lenovo состоится в воскресенье 8 апреля на автодроме Autodromo Termas de Rio Hondo в Аргентине.



Комментируя подписанное соглашение, корпоративный президент и старший операционный директор Lenovo Джанфранко Ланчи сказал: «Интерес к мотогонкам в классе MotoGP непрерывно растёт, сегодня эти соревнования смотрят уже миллионы людей по всему миру. Команда Ducati, имеющая 90-летнюю историю, делает ставку на инновации, скорость и эффективность. Все эти ценности очень близки и Lenovo, и помогают нам создавать выдающиеся продукты, известные по всему миру своей надежностью, производительностью и дизайном. Мы рады не только тому, что логотип нашего бренда увидят миллионы поклонников мотоспорта, но и возможности испытать наши продукты в условиях гоночного трека, где они станут одной из составляющих успеха выдающейся команды».



Исполнительный директор Ducati Motor Holding Клаудио Доменикали добавил: «Мы с большим удовольствием объявляем о заключении партнерского соглашения с Lenovo, одним из крупнейших производителей персональных компьютеров в мире и лидера в сфере потребительских и коммерческих информационных технологий, а также решений для дата-центров. Гибкое и мощное компьютерное оборудование Lenovo поможет нам успешно решать сложнейшие задачи, встающие перед нами на гоночных треках и внутри нашей компании. В то же время гоночные и дорожные мотоциклы Ducati станут отличными испытательными стендами для тестирования технологий Lenovo. Мы уверены, что в результате данное партнёрство окажется успешным и выгодным для обеих компаний».









