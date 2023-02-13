MSI становится партнером гоночной команды Craft-Bamboo Racing

13 февраля 2023, 16:45

Компания MSI объявляет о партнерстве с гоночной командой Craft-Bamboo Racing, которая примет участие в гонке Bathurst 12 Hour на автомобиле Mercedes-AMG.

Команда Craft-Bamboo Racing много лет успешно выступает на международных соревнованиях и накопила большой опыт участия в различных чемпионатах. Для MSI же это первый шаг в мире четырехколесного автоспорта, в то время как в игровой индустрии компания продолжает предлагать наилучшее железо, в том числе для гоночных симуляторов. Таким образом, MSI помогает добиться побед и в виртуальных, и в реальных гонках!

«Мы рады партнерству с командой Craft-Bamboo Racing, которая вскоре примет участие в австралийской гонке Bathurst 12 Hour с автомобилем Mercedes-AMG. Это наше первое партнерство в мире настоящих гонок, а для побед на виртуальных трассах мы готовы предоставлять геймерам новейшие технологии. Это сотрудничество свидетельствует о нашем неустанном стремлении к инновациям, к тому, чтобы дать пользователям наших устройств все больше возможностей», – отметил Сэм Черн, вице-президент MSI по маркетингу.«Команда Craft-Bamboo Racing рада приветствовать ведущий игровой бренд MSI, в качестве титульного партнера нашей заявки Mercedes-AMG GT3 на гонку Bathurst 12 Hour в Австралии. Высокопроизводительные устройства MSI – это живая скорость и мощь, и именно к этому мы стремимся на гоночной трассе – сражаемся за каждую долю секунды. Таким образом, мы – идеальные партнеры, и наша цель – победа в гонке! С нетерпением жду момента, когда лично увижу ливрею MSI, и надеюсь на то, что наше партнерство с MSI будет успешным», – заявил Дэррил О’Янг, директор команды Craft Bamboo Racing.Mercedes-AMGКоманда Craft-Bamboo Racing примет участие в гонке Bathurst 12 Hour, которая пройдет на трассе Mount Panorama Circuit в городе Батерст (Австралия) с 3 по 5 февраля 2023 года. В этой ежегодной гонке на выносливость принимают участие серийные автомобили и спорткары GT. Команда будет выступать в классе Pro на автомобиле Mercedes-AMG GT3 с брендированием MSI. Благодаря точной настройке с помощью высокопроизводительного компьютерного оборудования MSI, этот спорткар сможет проявить на трассе всю свою мощь. Данное партнерство продолжится в первой половине 2023 года – года, полного больших ожиданий.