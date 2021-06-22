Lenovo и LITKOVSKAYA презентовали эксклюзивную коллекцию чехлов

22 июня 2021, 12:15

Компания Lenovo и украинский бренд LITKOVSKAYA презентовали капсульную коллекцию чехлов для ноутбуков флагманской серии YOGA.

Аксессуары изготовлены в оригинальной технике, которую команда Лилии Литковской использует в деми-кутюрной линейке ARTISANAL. Во время презентации специалисты компании Lenovo и Лилия Литковская рассказали об устойчивом развитии и поделились деталями сотрудничества fashion и техно-брендов.

Чехлы эксклюзивно разработаны в сотрудничестве Lenovo & LITKOVSKAYA. В капсульную коллекцию вошли аксессуары в нескольких вариантах: черном, белом цвете и с утонченным сине-фиолетовым градиентом. Ткань, из которой сделаны аксессуары, — это винтажные футболки, рубашки, остатки архивных коллекций и отходы производства, которые команда бренда LITKOVSKAYA бережно разбирает на лоскуты. Куски ткани заново сплетаются на вековых деревянных станках в отдаленных селах Карпат — украинские мастерицы создали классические “доріжки”, которые и стали основой коллекции.

“Я очень трепетно отношусь к линейке ARTISANAL, она на 100% о вещах, которые призваны жить в гардеробе очень долго, о традициях, пронесенных через поколения, о всем том, что очень важно. Я рада, что вместе с Lenovo у нас получилось перенести ARTISANAL в ежедневную жизнь многих украинцев, ведь ноутбук – один из немногих незаменимых предметов, которые с нами каждый день”, – поделилась Лилия Литковская, дизайнер и основательница бренда LITKOVSKAYA.

Пользователи устройств бренда YOGA – ценители стиля и инноваций. Ведь каждая деталь ноутбуков YOGA 9, YOGA 7, YOGA Slim 9 и YOGA Slim 7 говорит об их индивидуальности: будь то изящное металлическое шасси, тканевые или кожаные крышки экранов, трендовые цветовые решения корпуса. С 2012 года YOGA остается флагманом инноваций и подчеркивает стиль пользователей. Поэтому чехлы в коллаборации с брендом LITKOVSKAYA созданы именно для этой линейки. Компания Lenovo уже несколько лет работает над снижением отходности производства — несколько лет назад Lenovo поменяла упаковку устройств и теперь использует более экологичную альтернативу с меньшим количеством пластика и скотча. Компания Lenovo поддерживает устойчивое развитие, поэтому с брендом LITKOVSKAYA создали капсульную коллекцию из переработанного материала.

“Коллаборация Lenovo & LITKOVSKAYA — это особенный опыт сотрудничества технологического и fashion-брендов. Мы совпадаем по ценностям — для нас важно заботиться об окружающей среде, ограничивать потребление и развивать технологии, которые делают жизнь пользователей по всему миру проще. Чехлы из ARTISANAL — это неповторимый аксессуар. Каждый чехол вручную создавался украинскими мастерицами и объединяет современные тенденции и традиции нескольких поколений. Самое время для вдумчивой моды!” — комментирует коллаборацию Анна Кузнецова, PR-менеджер компании Lenovo в Украине.