Lenovo и LITKOVSKAYA объявили о творческой коллаборации

15 июня 2021, 10:45

Компания Lenovo и украинский бренд LITKOVSKAYA представили коллаборацию – капсульную коллекцию чехлов для ноутбуков флагманской серии YOGA.

Аксессуары изготовлены в уникальной технике, которую команда Лилии Литковской использует в деми-кутюрной линейке ARTISANAL.

ARTISANAL – квинтэссенция ДНК бренда LITKOVSKAYA. Ода традициям и дань современности, мост между прошлым и будущим, шанс дать вещам вторую жизнь – в линии воплотились ключевые ценности бренда. Полотно, из которого изготавливаются вещи коллекции, – это обрезки тканей, винтаж и остатки архивных коллекций, разобранные на лоскуты и заново сплетенные на столетних деревянных станках карпатскими мастерицами по примеру классических «доріжок».

В капсульной коллекции представлены чехлы в черном и белом цветах, а также с утонченным сине-фиолетовым градиентом. Пользователи устройств бренда YOGA – ценители стиля и инноваций, поэтому чехлы в коллаборации с брендом LITKOVSKAYA созданы именно для этой линейки.

В 2012 году презентовали первый в мире ноутбук, экран которого открывается на 360 градусов, – Lenovo YOGA. И до сих пор бренд YOGA остается флагманом инноваций, благодаря этим устройствам пользователи могут подчеркнуть индивидуальность. Ведь каждая деталь ноутбуков YOGA 9, YOGA 7, YOGA Slim 7 говорит об неповторимом стиле: будь то изящное металлическое шасси, тканевые или кожаные крышки экранов, трендовые цветовые решения корпуса.

“Я очень трепетно отношусь к линейке ARTISANAL, она на 100% о вещах, которые призваны жить в гардеробе очень долго, о традициях, пронесенных через поколения, о всем том, что очень важно. Я рада, что вместе с Lenovo у нас получилось перенести ARTISANAL в ежедневную жизнь многих украинцев, ведь ноутбук – один из немногих незаменимых предметов, которые с нами каждый день”, – поделилась Лилия Литковская, дизайнер и основательница бренда LITKOVSKAYA.

”Именно сейчас – время для вдумчивой моды! Мы в Lenovo знаем, как совместить стиль и гаджеты. С 2012 года наши ноутбуки YOGA не только задают тренды, но и добавляют изысканности и индивидуальности образам своих владельцев. Каждый день мы работаем над тем, чтобы опыт наших пользователей во всем мире становился еще лучше! Поэтому мы заботимся об экологии, пытаясь использовать как можно меньше материалов, не подлежащих переработке. В частности мы поменяли упаковку несколько лет назад на более экологичную, с меньшим количеством пластика, скотча. На создание лимитированной коллекции вместе с Лилией Литковской нас вдохновила любовь к нашей планете, технологий и традиций. Мы очень рады, что наши ценности совпали! Для Lenovo эта коллаборация – еще один шаг к экологическому будущему, где каждая вещь имеет значение и историю. Дадим шанс вещам на вторую жизнь?” – рассказал о коллаборации и принципах устойчивого бизнеса Николай Антонюк, руководитель направления персональных компьютеров Lenovo в Украине.