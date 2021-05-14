Lenovo вошла в топ-50 самых инновационных компаний

14 мая 2021, 11:15

Компания Lenovo вошла в рейтинг “50 самых инновационных компаний 2021 года” по версии Boston Consulting Group (BCG).

Участников рейтинга оценивали по нескольким критериям, среди которых приоритет инноваций, инвестирование и результат.

“Стать инновационной компанией непросто — для этого необходимы тщательно продуманная стратегия, культура, а также операционные системы и процессы, которые поддерживают инновации. Я горжусь тем, что Boston Consulting Group (BCG) признала Lenovo одной из самых инновационных компаний 2021 года, ведь новаторство — одна из наших основных ценностей, — комментирует Ян Юаньцин (Yang Yuanqing), глава совета директоров и генеральный директор компании Lenovo. — BCG описывает три условия, необходимые для инноваций: их приоритет, вложение в инвестиции и таланты, готовность превратить инвестиции в результат. Эти три тезиса записаны в нашей стратегии по превращению Lenovo из бренда, который занимается устройствами, в глобальную компанию по разработке технологических решений”.

Количество компаний, которые считают инновации своим приоритетом, растет с каждым годом. Это касается не только продуктов и услуг, которые производятся, — не менее важно, как компании делают бизнес, и как внутренние инновации помогают им развиваться. Компания Lenovo поддерживает эту тенденцию и сосредотачивает усилия команд по трансформации информации и бизнеса на создании платформ для поддержки новых бизнес-моделей с использованием интернета вещей (IoT), передовых решений и услуг, а не одноразового аппаратного обеспечения. В компании уверены, что это позволит добиться лучших результатов на рынке в течение следующего десятилетия.

Сейчас Lenovo активно инвестирует ресурсы в реализацию этой стратегии с помощью трех бизнес-групп:

• подразделение Intelligent Devices Group (IDG), с фокусом на “умный” интернет вещей (IoT);

• подразделение Infrastructure Solutions Group (ISG), специализирующиеся на смарт-инфраструктуре;

• группа решений и услуг Solutions and Services Group (SSG), в частности “умные” вертикали и сервисы.

Исследование BCG также показывает, что большее разнообразие среди руководителей способствует развитию инноваций. В Lenovo хорошо это знают, ведь разнообразие и инклюзивность — основа ДНК бренда. В исполнительный совет компании входят лидеры пяти разных национальностей, а среди руководителей во всем мире около 20% женщин. В ежегодном опросе Lenovo Listens сотрудники отмечают, что они задействованы и включены в рабочее пространство.

Согласно данным BCG, многие преданные идее новаторы сталкиваются с разрывом между ожиданиями и готовностью бизнеса. BCG утверждают, что амбициозные цели, вместе с корпоративной стратегией и конкретными действиями помогут преодолеть этот разрыв. Эти задачи компания Lenovo также внедряет во все бизнес-единицы компании — амбициозной задачей для группы SSG на следующий финансовый год стал рост — вдвое быстрее, чем по всей компании. 50 ведущих компаний, выделенных BCG, до начала пандемии превосходили фондовый индекс MSCI World на 17%. Собственная эффективность компании Lenovo также соответствует этой модели. За первые три квартала 2020/21 финансового года1 выручка компании выросла на 12%, а доход до уплаты налогов увеличился на 48% по сравнению с прошлым годом.