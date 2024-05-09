Барселона вошла в топ-10 городов мира для иностранных специалистов

9 мая 2024, 11:15

Барселона заняла восьмое место в мире по привлекательности работы за рубежом в рейтинге «Глобальный рынок талантов 2024» от Boston Consulting Group.

Впереди только Лондон, Амстердам, Дубай, Абу-Даби, Нью-Йорк, Берлин и Сингапур. Исследование основано на данных опроса более 150 тысяч респондентов из 188 стран.При этом Барселона занимает третье место в глобальном рейтинге, когда речь заходит о технологической экосистеме и лучших городах мира для запуска стартапа (Startup Heatmap Europe Report del 2023).