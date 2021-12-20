Впервые героиней обложки украинского глянца стала диджитал инфлюенсерка

20 декабря 2021, 11:15

Впервые героиней обложки стала украинская цифровая инфлюенсерка Астра Стар. Виртуальная блогерка снялась для фотосессии и дала интервью изданию PINK рассказав о благотворительности, Метареальности, первых шагах в модном бизнесе, увлечении астрологией, хейте и любимых фильмах.



Для Украины это первый прецедент, когда героиней обложки стал не живой человек, а диджитал инфлюенсер. По словам создателей Астры, то, что инфлюенсерка стала главной героиней зимнего номера еще раз подтверждает, что общество постепенно двигается в Метареальность.

Поскольку жизнь Астры Стар невозможна без компьютерных технологий, партнером по съемке стал новый ноутбук Legion Slim 7 от Lenovo, который Астра использует во время прохождения курса "Дизайн в моде" в школе Лилии Литковской.



Астра также рассказала о создании собственного видео тьютора для CLO 3D. В нем блогерка учит, как быстро овладеть базовыми навыками работы в редакторе и, не имея дизайн скилов, за 40 минут создать эскиз дизайна собственного предмета одежды.



Дмитрий Корнилов, соучредитель и СЕО FFFACE.ME, один из создателей Астры:



«При переходе в Метавселенную все мы становимся равными. Можно быть кем-угодно: блогером или вымышленным персонажем, настоящим человеком или виртуальной сущностью – твоя ценность в общем информационном пространстве будет измеряться только информационным и фактическим вкладом. Не важно, существуешь ли ты в физической реальности или нет: главным будет то, насколько интересным, важным и уникальным будет твое личное инфополе. Не имея физического тела, Астра Стар жертвует деньги на благотворительность, создает собственные видеокурсы по дизайну в CLO 3D, выступает на конференциях и участвует в коллаборациях. Ее вклад информационно ощутим, а значит она имеет не меньше прав быть такой же полноценной жительницей Метавселенной, чем каждый из нас. Невероятно круто, что эту тенденцию подхватывают не только диджитал издания, но и печатные. И Астра на обложке PINK – это прямое подтверждение того, что значение имеет не природа твоей сущности, а то, что ты генерируешь».

Напомним, что согласно биографии, Астра – это 19-летняя девушка, переехавшая из Берлина в Киев, Лев по знаку зодиака, сапиосексуалка, занимается самообразованием, обожает моду и стиль и миксует трендовые вещи с находками на секонд хендах. Создала Астру менее полугода назад студия FFFACE.ME, занимающаяся проектами с дополненной реальностью, диджитал модой и Instagram/Snapchat/TikTok фильтрами. Сооснователями студии являются Дмитрий Корнилов и Егор Кумачев.