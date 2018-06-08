Tend – сервис #1 по заправке лазерных картриджей в Киеве

8 июня 2018, 9:45

Тонер в лазерном картридже закончился в неподходящий момент? Не нужно копить средства на покупку нового устройства.

Лучший выход в данном случае – обратиться в компанию Тенд. Специалисты сервисного центра осуществят качественную и недорогую заправку лазерного картриджа. Мастера работают с выездом во все районы Киева, что позволит перезаправить устройство, не выходя из дома или офиса.

Профессионалы сервисного центра Tend осуществляют заправку лазерных картриджей по собственной уникальной методике. Это обеспечивает печать высокого качества, которая ничем не уступает при использовании нового оригинального аппарата. Чтобы добиться такого результата, специалисты подходят к процедуре заправки комплексно. Рабочий процесс состоит из таких этапов:

разборка корпуса картриджа;

тщательная очистка бункера от остатков старого тонера;

визуальный осмотр отдельных элементов, произведение замены (при необходимости);

обработка фотобарабана и смазка осей;

сборка аппарата;

проверка качества работы.

По желанию ми производим весь комплекс работ на месте. При этом специалисты оставят после себя идеальную чистоту, а продолжительность процедуры составляет не более четверти часа.

Плюсы сотрудничества с Tend

Компания Tend предоставляет свои услуги на ринке уже более 10 лет. За это время множество клиентов оценили наш уровень сервиса и стали нашими постоянными клиентами. В частности, нас выбирают за:

гибкую ценовую политику – стоимость услуг одна из самих низких по Киеву, при этом постоянно действует система специальных скидок;

надежность выполняемых услуг, что подтверждается долгосрочной гарантией;

высокое качество применяемых материалов и комплектующих деталей;

обслуживание техники всех известных марок, в том числе Samsung, Xerox, OKI, Brohter, Canon, Epson, HP, Panasonic и др.;

оперативность – заказ выполняется точно в срок, а работа производится максимально быстро;

возможность заказа выезда мастера на дом (услуга бесплатная).

Ми всегда рады новому сотрудничеству – оставляйте свои заказы по номеру телефона или через удобную форму обратной связи. С помощью профессиональной команды Тенд использование МФУ и оргтехники будет приносить только пользу и радость. С нами вы сохраните свое время и средства без ущерба качеству печати.