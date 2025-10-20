ГлавнаяНовости
20 октября 2025, 8:15

Китайський танк Type 100 обіцяє змінити бій

PLA Daily винесла на першу шпальту тезу про «кінець ближнього танкового бою» завдяки новому Type 100. 

Офіційний наратив зводиться до того, що Type 100 — не «окремий танк», а вузол у спільному контурі розвідки, ураження та РЕБ. Командири в матеріалі PLA Daily говорять про перехід від «кулачної сутички» до бою поза прямою видимістю: залучення оптичних, ІЧ- і радіолокаційних засобів спостереження, виклик вогню артилерії й армійської авіації, робота у єдиному цифровому полі разом із БпЛА та РСЗВ. 

Парадний дебют 3 вересня лише підсилив меседж: це «танк як сенсор і стрілець» у мережі.

Втім, за межами парадної картинки починаються питання. 

По-перше, «за горизонт» для наземної платформи — це не магія ствола, а якість сенсорів і, головне, надійність зв’язку. У насиченому РЕБ середовищі мережеві ланцюжки ламаються у найслабшій точці: втрата БпЛА-розвідника, «глухі» тактичні радіо, перевантажені канали даних. 

По-друге, чим далі працює танк від цілі, тим сильніше він залежить від стороннього наведення, а значить — від синхронізації багатьох підрозділів у реальному часі, що вимагає дорослої С2-архітектури, яку ще треба довести в полях. 

По-третє, дальність не скасовує уразливість: дрібні БпЛА-камікадзе, далекобійні ПТРК з верхнім ураженням, рої FPV — усе це вже нав’язує бій на «некомфортних» дистанціях і геометріях, де броня і КАЗ мають працювати без збоїв.

Підсумовуючи, Type 100 — це індикатор вектору: PLA переводить бронетехніку у роль мережевого вузла з прицілом на бій поза прямою видимістю, де вирішують дані, а не лише броня і калібр. Якщо КНР справді зможе стабільно зшивати сенсори, вогонь і маневр під РЕБ-тиском, це підвищить темп її наземних операцій — насамперед на західному стратегічному напрямку. 
