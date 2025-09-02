Китайський "революційний" танк з чотирма гарматами

2 сентября 2025, 9:15

У китайських соцмережах та військових пабліках з’явився концепт нового «сучасного» танка, який нібито відповідає вимогам сьогоднішнього «скляного поля бою».

Проєкт відмовляється від класичної башти та пропонує одразу чотири гармати, розташовані у казематних установках по бортах машини. Така архітектура подається як відповідь на загрозу з будь-якого напрямку.Окремо підкреслюється рішення винести люки з даху на борти. У такий спосіб автори вважають, що вдалося «захистити верхню півсферу», куди, за їхніми словами, у сучасних війнах припадає більшість уражень. Разом із «футуристичним» силуетом це мало б демонструвати інноваційність і відхід від класичних схем.Насправді ж подібні ідеї — радше іронічний жарт, аніж реальний зразок техніки. Концепт висміює надмірне захоплення екзотичними архітектурами, які у практичному бою лише ускладнюють експлуатацію, збільшують слабкі зони та знижують ефективність.Такий «танк майбутнього» — яскравий приклад того, як у добу інформаційних воєн інтернет продукує пародійні зразки зброї, що більше говорять про фантазії авторів, ніж про реальні тенденції у китайському танкобудуванні.