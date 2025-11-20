Financial Times: иранские ученые-ядерщики тайно посетили Россию

20 ноября 2025, 9:45

Иранские ученые и специалисты по ядерной сфере дважды тайно посетили Россию, что, по данным США, могло быть попыткой получить секретные технологии для создания ядерного оружия.

Об этом пишет Financial Times. Отмечается, что эта поездка была частью серии обменов между российскими военными научно-исследовательскими институтами и иранской Организацией оборонных инноваций и исследований, связанной с военными Ирана, которую США обвиняют в руководстве исследованиями Тегерана в области ядерного оружия.Бывший аналитик ЦРУ, сообщил газете, что, согласно имеющимся данным, в прошлом году иранские ученые, связанные с оборонной промышленностью, «искали лазерные технологии и специалистов, которые могли бы помочь им в разработке ядерного оружия без проведения испытаний ядерных взрывчатых веществ».