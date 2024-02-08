Иран использует британские банки для обхода американских санкций

8 февраля 2024, 8:15

Иранские власти тайно открывали счета для подставных компаний в британских банках Lloyds и Santander для обхода американских санкций.

Об этом говорится в расследовании The Financial Times.



По данным издания, Lloyds и Santander предоставляли счета подставным фирмам, зарегистрированным в Британии, но в действительности принадлежащим иранской государственной компании Petrochemical Commercial Company (PCC). Ранее власти США обвиняли PCC в сборе миллионов долларов для спецподразделения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Sepah-e-Qods.