PISM: Россия использует криптоактивы для обхода санкций

20 июля 2026, 13:15

Россия все активнее использует криптоактивы для проведения трансграничных платежей в обход традиционной финансовой системы и западных санкций.

Об этом говорится в анализе ведущего польского мозгового центра PISM. По оценкам аналитической компании TRM, в 2025 г. на связанные с Россией операции по обходу санкций через криптоактивы пришлось ок. $152 млрд. Москва использует криптовалютные биржи, стейблкоины, посредников и финансовые сети в третьих странах для расчетов, в том числе при закупке электроники, компонентов для дронов и других товаров двойного назначения.PISM отмечает, что западные санкции нарушили работу ряда российских криптовалютных сетей, однако их эффективность остается ограниченной: после закрытия одного канала часто быстро появляются новые. Россия также все чаще использует технологии, усложняющие отслеживание транзакций, включая анонимные криптовалюты и некастодиальные кошельки.По мнению польских экспертов, странам G7 необходимо переходить от санкций против отдельных компаний к ограничениям в отношении целых финансовых экосистем, а также усиливать блокчейн-аналитику и сотрудничество с государствами, которые становятся центрами криптовалютных операций, связанных с обходом санкций.