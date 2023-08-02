Китай - ключевой хаб для реэкспорта в Россию подсанкционных товаров

2 августа 2023, 9:15

Расследование независимого издания Верстка выявило объемы товаров, ввезенных в этом году в РФ в обход американских и европейских санкций.

Расследование основано на закрытых данных российской таможни. Только за первое полугодие 2023 г. в Россию ввезли подсанкционные микросхемы, произведенные на Западе, общей стоимостью более $502 млн. Эти компоненты используются для производства ракет и другого оружия. Отмечается, почти вся западная электроника попадает в Россию через Китай и Гонконг. Часть грузов идет через ОАЭ, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Армению.



Поставка в РФ санкционных товаров осуществляется по следующей схеме: в третьей стране иностранцами регистрируются компании, которые либо выкупают на внутреннем рынке нужный товар, либо сами заказывают его напрямую у производителя и ставят на реэкспорт в Россию.