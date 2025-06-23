Ynet о том, как Израиль выбирал цели для ликвидации иранских ядерных ученых

23 июня 2025, 10:45

Согласно эксклюзивному материалу Ynet, израильские спецслужбы создали секретную аналитическую группу под кодовым названием «Форум обезглавливания», которая занималась составлением списка иранских ученых-ядерщиков для точечных ликвидаций.

Источники в разведке сообщили изданию, что специалисты месяцами анализировали более 100 профилей, классифицируя их по уровню важности для ядерной программы - от категории «А» (высший приоритет) до «D». Основным критерием отбора была уникальность знаний каждого ученого и их незаменимость в военной ядерной программе.«Мы не могли позволить Ирану создать атомную бомбу. Каждый из этих ученых был как шестеренка в смертоносном механизме», - цитирует Ynet высокопоставленного источника в разведке.Особое внимание, по данным издания, уделялось Ферейдуну Аббаси - экс-главе Организации по атомной энергии Ирана, который публично признавал возможность создания ядерного оружия. Его ликвидация рассматривалась как стратегически важная задача.Ynet подчеркивает, что операция готовилась годами и включала не только сбор разведданных, но и разработку методов преодоления иранской ПВО. По информации издания, перед ударом были нейтрализованы более 40 зенитных батарей.«Это не было импульсивным решением. Каждая цель выбиралась с холодным расчетом», - заявил изданию источник, близкий к руководству операции.При этом, как отмечает Ynet, даже после успешного завершения миссии в израильском руководстве не было праздничной атмосферы - слишком высокой была цена вопроса для всех сторон.