Пять самых эффективных и влиятельных спецслужб мира

30 мая 2023, 8:45

Секретные силовые органы это и щит и меч любого государства.

Bureau of Intelligence and Research (Бюро разведки и исследований) Госдепартамента самая элитная разведывательно-аналитическая служба мира. Ее сотрудники «ведут» свои регионы по многу лет, владеют несколькими языками и постоянно на связи с послами США. Они дали точную оценку последствий операции против Ирака, и единственные среди спецслужб верно оценили потенциал ВСУ перед вторжением России.



Моссад



Эта спецслужба подчиняется только премьер-министру Израиля. По численности уступает лишь ЦРУ. Ее сфера − как разведка, так и проведение спецопераций. Самые яркие − похищение в Аргентине нацистского преступника Адольфа Эйхмана и дистанционная ликвидация Иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.



MI6

Это подразделение в системе общей разведки Британии (Secret Intelligence Service, SIS/Military Intelligence/MI6). Официально существование признали лишь в 1994 году. Главный козырь − великолепная аналитическая работа. На взлом нацистской шифровальной машины «Энигма» спецслужба смогла задействовать 10 000 человек.



CIA



Это структурное подразделение Разведывательного сообщества США, которым руководит глава Национальной разведки Эврил Хэйнс. ЦРУ единственный орган для тайных операций по команде президента США. В ходе одной из таких был ликвидирован глава спецназа «Аль-Кудс» иранского КСИР генерал Сулеймани.



ГУР Украины

Ведомство Буданова заслужило высокий авторитет на Западе. Журнал The Times уверяет, что ЦРУ даже приходилось удерживать наших от некоторых операций в России и пмр.