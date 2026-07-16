ЕС расширяет спутниковую разведку и снижает зависимость от США

16 июля 2026, 14:15

Европейский центр спутниковой разведки (SatCen) готовится к дальнейшему расширению на фоне войны в Украине и стремления Евросоюза укрепить собственные разведывательные возможности.

Об этом сообщает рупор французских спецслужб Intelligence Online. По данным издания, после увеличения бюджета на 15% в 2025 и 2026 гг. директор SatCen Тилье призвал страны ЕС продолжить инвестиции в развитие центра. Как отмечает Intelligence Online, «центр выигрывает от стремления Европы снизить зависимость от американских спутниковых разведывательных возможностей».Сегодня ок. 80% используемых SatCen спутниковых снимков поступают из европейских источников, а 98% изображений приобретаются у коммерческих операторов. За прошлый год аналитики центра подготовили более 6.000 разведывательных отчетов, чему способствовал высокий спрос, вызванный войной в Украине и кризисом на Ближнем Востоке.Издание также сообщает, что SatCen усиливает мониторинг российского «теневого флота», защиту критически важной подводной инфраструктуры и внедрение технологий искусственного интеллекта для автоматического анализа спутниковых данных, оценки ущерба и раннего предупреждения. В перспективе центр должен стать основой новой европейской системы спутникового наблюдения Earth Observation Government Service (EOGS).