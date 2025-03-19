Токио готов усилить поддержку Киева в разведке

19 марта 2025, 10:45

Япония, несмотря на свою традиционную сдержанность в международной поддержке, готова расширить помощь Украине, особенно в области разведки.

Недавние переговоры между японскими властями и украинской военной разведкой показывают, что Токио готов активнее поддержать Киев, в частности, в сфере геопространственной разведки (GEOINT). Об этом сообщает рупор французских спецслужб Intelligence Online.



С конца февраля Япония ведет переговоры о предоставлении Украине радиолокационных изображений. Это сотрудничество стало особенно актуальным после приостановки помощи США в этой области 6 марта. После возобновления американской поддержки Япония продолжила переговоры. Японская сторона готова предоставить данные, полученные с помощью спутников радиолокационного наблюдения, разработанных частной компанией iQPS, которая недавно запустила свой пятый спутник и планирует вывести на орбиту 24 спутника к 2027 г.



Отмечается, что такое сотрудничество может укрепить возможности Японии в области геопространственной разведки и предоставить Украине альтернативные источники данных, которые ранее поступали от США.