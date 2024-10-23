Билл Гейтс тайно пожертвовал деньги на кампанию Камалы Харрис

23 октября 2024, 12:15

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс публично не поддерживал кандидатуру демократки Камалы Харрис, но мог тайно пожертвовать $50 млн на ее предвыборную кампанию, сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что в частных разговорах Билл Гейтс говорил — его беспокоит перспектива второго президентства Дональда Трампа. Однако в комментарии СМИ бизнесмен подчеркнул свою двухпартийность."У меня длинная история сотрудничества с лидерами разных политических сил, но эти выборы отличаются от других, они имеют беспрецедентное значение для американцев и наиболее уязвимых слоев населения во всем мире", — отметил Гейтс.