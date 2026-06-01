USS Gerald R. Ford превратят в плавучую АЭС

1 июня 2026, 9:15

Американский атомный авианосец USS Gerald R. Ford могут использовать как плавучую электростанцию для снабжения военных баз и объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает The National Interest. По данным издания, ВМС США планируют уже этим летом провести испытания на базе Норфолк, в ходе которых авианосец будет передавать электроэнергию береговой инфраструктуре.

USS Gerald R. Ford оснащен двумя ядерными реакторами A1B, которые способны вырабатывать значительно больше энергии, чем реакторы предыдущего поколения. В случае успеха аналогичную систему могут внедрить и на других американских авианосцах.При этом эксперты отмечают, что подключение военного корабля к энергосети - крайне сложная задача. Корабельные системы работают на других частотах и напряжении, поэтому для интеграции с гражданской инфраструктурой потребуется специальное оборудование и системы защиты.The National Interest подчеркивает, что США фактически вступают в «новую ядерную эру».Помимо использования авианосцев в качестве источников энергии, в Вашингтоне также обсуждают повторное применение реакторов со списанных кораблей для питания центров обработки данных и объектов искусственного интеллекта.