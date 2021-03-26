В Сингапуре построили крупнейшую морскую плавучую солнечную электростанцию

26 марта 2021, 14:15

Если земли мало, а возобновляемая энергетика наступает, то можно воспользоваться водной гладью.

В мире немало пресных водоёмов, на поверхности которых плавают солнечные электростанции, но совсем немного солнечных ферм плавает по поверхности морей и океанов. С морем шутки плохи. В Сингапуре рискнули и построили самую большую в мире морскую плавучую солнечную электростанцию.

Мощность морской солнечной фермы в Джохорском проливе между Сингапуром и Малайзией сравнительно небольшая — всего 5 МВт. В год она будет вырабатывать до 6 млн кВт·ч электроэнергии. Но главное, что электростанция не занимает драгоценного места на суше. Для прибрежных районов это ценный опыт. Морей и океанов на нашей планете хватает.Для постройки объекта использовано 13 312 панелей, 40 инверторов и более 30 000 плотов. При оптимальной выработке установка поможет избежать выбросов углекислого газа на уровне 4258 тонн в год.При строительстве электростанции пришлось решать ряд вопросов, включая безопасность для судоходства и проблему с обрастанием плотов ракушками. Также электростанцию жёстко закрепили на месте, чтобы избежать пагубного влияния штормов. Выработанное электричество по кабелю передаётся на берег в национальную энергораспределительную систему. Для преобразования и контроля сети на станции установлен трансформатор на 22 кВт и система управления.

(С) 3dnews.