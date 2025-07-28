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28 июля 2025, 9:45

Porsche може збанкрутувати

Прибуток компанії впав на 91% з €1,7 млрд. до всього €154 млн. за підсумками II кварталу, — Bild.

Компанія планує скоротити 1900 робочих місць до 2029-го року.
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