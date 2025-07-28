Сделать ITnews стартовой
|
выход
Вход / Регистрация
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
/
Конкурсы
поиск...
Главные события дня
Вторник, 29 июля
Главная
→
Новости
28 июля 2025, 9:45
Porsche може збанкрутувати
Прибуток компанії впав на 91% з €1,7 млрд. до всього €154 млн. за підсумками II кварталу, — Bild.
Компанія планує скоротити 1900 робочих місць до 2029-го року.
Оцените новость:
0 оценок
Новости по теме
21 апреля 2025 г.
Китай запустив першу у світі надшвидкісну мережу — 10G
3 апреля 2025 г.
Може значно подорожчати одяг та взуття у всьому світі
5 марта 2025 г.
На Хмельниччині зменшилася кількість ІТ-шників на 10%
18 марта 2024 г.
Сили НАТО проводять найбільші навчання за останні десятиліття, — BILD
1 декабря 2023 г.
Дніпропетровська область у ТОП-5 регіонів, куди переїхав бізнес
24 октября 2023 г.
Скільки коштують однокімнатні квартири у містах України?
21 августа 2023 г.
Лише третина німців ЗА надання ЗСУ Taurus
6 января 2023 г.
Світом шириться новий COVID-штам, можлива чергова хвиля пандемії — ВООЗ
18 августа 2022 г.
Трекер Trackimo Universal GPS Tracker + 1 рік GSM
16 марта 2022 г.
Vodafone TV відкриває доступ до майже всього контенту
Интернет
Связь
Технологии
Безопасность
Бизнес
Софт
Железо
Гаджеты
Последние новости
Бизнес
|
Вчера, 18:45
Bolt запускає функцію підписки Bolt Plus
Бизнес
|
Вчера, 18:15
Wizz Air відкриває 11 нових напрямків з Польщі
Технологии
|
Вчера, 17:45
Новый гигантский парк защитит Валенсию от наводнений
Технологии
|
Вчера, 17:15
Іран тестує ЗРК С-400?
Бизнес
|
Вчера, 16:45
У яких країнах ЄС працюють найдовше
Технологии
|
Вчера, 16:15
Литва выделит 30 млн. евро на закупку для Украины американского вооружения
Технологии
|
Вчера, 15:45
Китай признался в создании кристалла для боевых лазеров
Технологии
|
Вчера, 15:15
РФ ввела в стрій новий атомний підводний ракетоносій
Технологии
|
Вчера, 14:45
Двоповерхові швидкісні поїзди з’являться в Польщі
Еще новости
Последние материалы
Аналитика
|
Сегодня, 9:00
Українці заощаджують до 60% за використання електроенергії: як EcoFlow STREAM змінює підходи в енергоспоживанні
Обзоры
|
Позавчера, 14:40
RIVACASE 5633 - аксесуарна сумка з пластикових пляшок
Обзоры
|
8 июля, 22:31
ColorWay CW-PB088LI3WT – UPS і не лише для роутера
Обзоры
|
6 июля, 10:24
be quiet! System Power 10 650W – якісний блок живлення з бронзовим сертифікатом
Обзоры
|
5 июля, 20:18
Patriot P400 Lite 1TB – для продуктивних ПК та ноутбуків
Обзоры
|
1 июля, 9:33
REAL-EL X-711 – портативна акустика, яка вам сподобається
Обзоры
|
29 июня, 11:39
ColorWay Magnetic Multi-Functional (CW-DL11MMB-W) – сенсорна лампа з магнітом та акумулятором
Обзоры
|
17 июня, 8:39
Ronix RS-8013 - акумуляторний шуруповерт з бітами й не тільки
Обзоры
|
13 июня, 22:55
Bloody AT98 (Renegade) - оптична клавіатура з профілями швидкості і не тільки
Популярные новости
Технологии
|
Сегодня, 12:45
В Нидерландах выпустили чипсы со вкусом батарейки
4.00
Бизнес
|
Сегодня, 18:45
Bolt запускає функцію підписки Bolt Plus
0.00
Бизнес
|
Сегодня, 18:15
Wizz Air відкриває 11 нових напрямків з Польщі
0.00
Технологии
|
Сегодня, 17:45
Новый гигантский парк защитит Валенсию от наводнений
0.00
Технологии
|
Сегодня, 17:15
Іран тестує ЗРК С-400?
0.00
Бизнес
|
Сегодня, 16:45
У яких країнах ЄС працюють найдовше
0.00
Технологии
|
Сегодня, 16:15
Литва выделит 30 млн. евро на закупку для Украины американского вооружения
0.00
Технологии
|
Сегодня, 15:45
Китай признался в создании кристалла для боевых лазеров
0.00
Технологии
|
Сегодня, 15:15
РФ ввела в стрій новий атомний підводний ракетоносій
0.00
Еще новости
Вы зарегистрированы на одном из сервисов? Нажмите кнопку для входа:
Чужой компьютер
или использовать
аккаунт на ITnews
или
зарегистрироваться
Логин
Пароль
Чужой компьютер
Не зарегистрированы?
Зарегистрируйтесь
или
используйте для входа
другой сервис
Соединение...
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
О проекте
/
Обратная связь
/
Экспорт новостей
/
Подписка на новости
/
Реклама
Copyright © 2005-2013
ITnews
Любое использование материалов, опубликованных на ITnews,
разрешается только в случае указания гиперссылки на
ITnews.com.ua