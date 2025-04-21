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21 апреля 2025, 17:05

Китай запустив першу у світі надшвидкісну мережу — 10G

Завантаження — 9834 Мбіт/с, віддача — 1008 Мбіт/с, затримка — лише 3 мс.

Двогодинний фільм у 8K можна завантажити всього за 72 секунди.


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