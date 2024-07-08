"Ми були рекрутами": фільм про українських героїв вийшов на Netflix

8 июля 2024, 8:45

В центрі сюжету фільму – військовослужбовець на позивний "Журналіст", який став частиною 3 окремої штурмової бригади та описує її життя зсередини.

Глядачі матимуть можливість почути історії безпосередньо від учасників подій, оскільки актори фільму – це справжні військовослужбовці бригади. Їхні спогади розкажуть більше за будь-які репортажі, допомагаючи кожному глядачеві зрозуміти значення справжньої відваги та самовідданості.Стрічка вже стала в ряди однієї з найуспішніших в розділі документальних в українській кіноісторії. За чотири тижні фільм відвідало більш ніж 32 000 глядачів, отримавши понад 5,2 млн гривень касового збору. Цей результат – другий за бокс-офісом для українських документальних стрічок після «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова, який отримав кінопремію «Оскар».«Ми були рекрутами» – це не просто фільм. Це щира та емоційна розповідь про звичайних людей, які стали героями. Вона висвітлює історії про мужність, дружбу та самопожертву. Цей фільм – запрошення приєднатися до історії, до боротьби за кожен день, за кожен момент життя.