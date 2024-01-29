29 января 2024, 12:15

72 метри пошкоджень: комісія оцінила тунель між "Деміївською" та "Либідською"

За словами фахівців, ремонтні роботи будуть проводитись і зсередини, і з вулиці. Станом на сьогодні, тунель вже встигли підсилити, там встановили опори.


Оцените новость:
  • 0 оценок