72 метри пошкоджень: комісія оцінила тунель між "Деміївською" та "Либідською"

За словами фахівців, ремонтні роботи будуть проводитись і зсередини, і з вулиці. Станом на сьогодні, тунель вже встигли підсилити, там встановили опори.
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