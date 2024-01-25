На Сумщині вже декілька людей встигли захворіти на новий штам коронавірусу

25 января 2024, 8:15

Про це повідомив лікар - епідеміолог Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб Сергій Грабовий.

За його словами, "Дженні" зараз є домінуючим у США. Він здатний швидко поширюватися,але, за даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), симптоми, які він викликає, схожі на інші варіанти омікрону.Лікарі та науковці стверджують, що перебіг хвороби, спричиненої JN.1 досить схожий на інші варіанти омікрону. Однак вони попереджають, що з часом можна очікувати певних змін у симптомах COVID-19, оскільки вірус продовжує мутувати та еволюціонувати. Наразі невідомо про будь-які серйозні зміни в симптомах JN.1.