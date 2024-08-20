У Києві лютують штами коронавірусу "Омікрон" і "Флірт"

20 августа 2024, 11:45

"За два тижні серпня кількість хворих на коронавірусну інфекцію становила 1283 людини.

Загалом серед хворих переважають діти, за два тижні серпня захворіли 174 дитини. Причина у тому, що люди у нас розслабилися та забувають про елементарні речі – миття рук після вулиці, перебувають у місцях скупчення людей без масок", – розповідає Сергій Чумак, головний державний санітарний лікар Києва.Медики радять, не нехтувати ні своїм здоров’ям, ні оточуючих, одразу звертатись до свого сімейного лікаря, вакцинуватись, щоб уникнути важких наслідків хвороби. Лише за два останні тижні зареєстровано три летальні випадки.