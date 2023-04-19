Крупнейший военный корабль Турции "вышел" в люди

19 апреля 2023, 11:15

TCG Anadolu, вступивший в строй турецких ВМС 10 апреля, появился перед публикой в Сарайбурну, пишет Sabah.

Горожане имели возможность ознакомиться как с техникой от Bayraktar, так и с ударными вертолетами на борту.*TCG Anadolu (L-400) — универсальный десантный корабль ВМС Турции, который может быть сконфигурирован как легкий авианосец. Строительство корабля началось в 2016 году. Длина судна — 231 м, ширина 32 м, осадка 6,8 м, высота 58 м. Площадь полётной палубы равна 5440 м², ангар площадью 990 м² вмещает 12 средних или 8 тяжелых вертолетов.