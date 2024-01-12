12 января 2024, 11:15

В ВМС объяснили, почему Турция отказалась пропустить суда для Украины

Украина не подавала заказ на проход турецких проливов этими кораблями, потому что "мы понимаем, что по конвенции Монтре это запрещено".

Иначе, по словам командующего Военно-морскими силами Алексея Неижпапы, то же самое может сделать россия и увеличить количество, например, носителей ракет или десантных кораблей

"Мы понимаем это, и потому не пытались это делать. Я думаю, что, наверное, какое-то недоразумение произошло в информационном поле. Я могу только предполагать, но там из Британии плывут противоменные корабли для Румынии. Они точно такие же совершенно, того же класса, как и наши. Возможно, из-за них возникла эта тема в печати. Но это корабли, купленные румынской стороной для себя в Великобритании".
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