В ВМС объяснили, почему Турция отказалась пропустить суда для Украины

12 января 2024, 11:15

Украина не подавала заказ на проход турецких проливов этими кораблями, потому что "мы понимаем, что по конвенции Монтре это запрещено".

Иначе, по словам командующего Военно-морскими силами Алексея Неижпапы, то же самое может сделать россия и увеличить количество, например, носителей ракет или десантных кораблей"Мы понимаем это, и потому не пытались это делать. Я думаю, что, наверное, какое-то недоразумение произошло в информационном поле. Я могу только предполагать, но там из Британии плывут противоменные корабли для Румынии. Они точно такие же совершенно, того же класса, как и наши. Возможно, из-за них возникла эта тема в печати. Но это корабли, купленные румынской стороной для себя в Великобритании".