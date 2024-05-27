27 мая 2024, 13:15

Зв'язок для українців у Польщі стане дешевшим

22 травня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №10265 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу".


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