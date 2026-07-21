ЄС може відкласти 21-й пакет санкцій проти РФ — Bloomberg

21 июля 2026, 8:15

Усе вперлося в російський ЗПГ. Греція заблокувала погодження пакету, захищаючи інтереси свого судноплавного бізнесу: Афіни виступили проти обмежень для європейських компаній, що займаються перевалкою російського зрідженого газу в треті країни.

Тепер у ЄС шукають вихід із глухого кута. Варіанти різні: відкласти обмеження на ЗПГ на два роки, взагалі виключити їх із пакету або, в крайньому випадку, відкласти весь 21-й пакет санкцій. Також обговорюється можливість збереження вже чинних контрактів на російський газ.



Паралельно ЄС поки заморозив перегляд стелі цін на російську нафту на рівні $44,10 за барель до 23 липня, щоб виграти час на переговори.