COSCO відновила контейнерні перевезення до країн Перської затоки

30 марта 2026, 11:15

Китайська державна судноплавна компанія COSCO Shipping Lines знову розпочала прийом бронювань на контейнерні вантажі з Далекого Сходу до ключових портів регіону — ОАЕ, Саудівської Аравії, Бахрейну, Катару, Кувейту та Іраку.

Компанія стала першим великим гравцем на ринку морських перевезень, який повернувся до роботи в регіоні після триватижневої вимушеної перерви, спричиненої блокадою Ормузької протоки.При цьому маршрути прокладено в обхід Ормузу — за альтернативними логістичними схемами, що дозволяє мінімізувати ризики для суден та вантажів.