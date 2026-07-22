Німці масово їдуть до Чехії, щоб заощадити на пальному

22 июля 2026, 12:15

На АЗС у прикордонному чеському місті Остров утворилися довгі черги. Водіям доводиться чекати до години, аби заправити авто за нижчими цінами.

Літр пального в Чехії коштує приблизно 1,55 євро — це майже на 80 євроцентів дешевше, ніж у Німеччині. Через таку різницю чимало жителів Німеччини долають майже 100 кілометрів від Лейпцига, щоб заповнити бак.З 20 липня в Чехії припинило діяти державне регулювання цін на бензин і дизель. Відтепер вартість пального формуватиметься ринком, однак аналітики прогнозують лише поступове підвищення цін.