Нова Енерджі (група NOVA) вийшла на ринок поставок пального українцям

17 сентября 2024, 12:15

Нова Енерджі, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта), розпочала дрібногуртові продажі дизельного пального на відкритому ринку.

Першими покупцями стали українські сільськогосподарські підприємства. Раніше компанія забезпечувала потреби у пальному Нової пошти: постачала дизель для заправки автомобілів та генераторів.

Нова пошта почала закуповувати пальне для власних потреб влітку 2022 року — після ударів ворога по нафтосховищах та дефіциту палива. Тоді в групі компаній NOVA була створена Нова Енерджі. Компанія отримала необхідні ліцензії, закупила власні бензовози, інвестувала в мобільні паливозаправники й уклала довготривалі контракти з виробниками та імпортерами, аби убезпечити логістику від перебоїв в постачанні пального. Серед ключових постачальників палива зараз — такі компанії як Orlen, Hellenic, “Укрнафта”, Vitoil та інші.“Завданням номер один напочатку було мінімізувати ризики та забезпечити паливну й енергетичну автономність для Нової пошти. На сьогодні ми на 70% покриваємо її потреби у дизельному паливі. Наступним кроком став вихід Нова Енерджі на відкритий ринок для продажу пального. Наш досвід, знання ринку та наявність стабільних гуртових постачальників дають нам можливість пропонувати вигідні умови співпраці нашим клієнтам”, - говорить Андрій Литвиненко, СЕО Нова Енерджі.Обсяг інвестицій у створення Нова Енерджі у 2022-2023 роках склав 3 млн долл. Найближчим часом компанія планує вдвічі збільшити парк бензовозів. Також у планах Нова Енерджі до кінця року — вийти на обсяги продажів до 1,5 млн тонн палива щомісяця.