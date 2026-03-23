Група компаній NOVA засновує щорічну подію про майбутнє логістики

23 марта 2026, 13:45

19 березня відбувся перший Nova Summit — стратегічна подія групи компаній NOVA, яка зібрала понад 700 учасників: провідних підприємців України, ключових партнерів, представників медіа та лідерів думок.

Саміт стане щорічним майданчиком для презентації інновацій та обговорення майбутнього глобальної логістики.



Головною подією заходу став виступ співвласників та представників компаній групи: Нова пошта, NovaPay, Nova Post, Nova Global, Nova Digital, які розкрили план трансформації групи у глобального гравця.



«Сьогодні NOVA — це не просто логістика в Україні, ми щодня обробляємо мільйони відправлень у 160 країнах світу. Наша амбітна мета — увійти до ТОП-20 світових лідерів із показником у 2 мільярди відправлень на рік до 2030 року. Отже, ми виходимо на нові ринки, інтегруємося з міжнародними партнерами, щоб запропонувати клієнтам по всьому світу новий стандарт швидкості, зручності та надійності доставки», — підкреслив Вячеслав Климов, співзасновник групи компаній NOVA.

У межах Nova Summit група NOVA вперше відкрила залаштунки своєї операційної архітектури та представила 25 мегапроєктів, що вже сьогодні трансформують логістику. Кожен проєкт — це цеглинка в основі глобальної стратегії Fast-Easy-Safe-Human-Tech-Growth. Їхнє завдання — зробити логістику безшовною для клієнта, але максимально ефективною та масштабованою для бізнесу:



Глобальна експансія та нові ринки: розвиток власної мережі у 16 країнах Європи, а також плани щодо виходу на нові ринки. Запуск експорту українських товарів у Європу, США та Канаду, а також нова модель легкої франшизи.



Цифрове ядро (Phygital): створення SuperApp, запуск оновленого бізнес-кабінету та API, а також презентація кіберзахисту ORVIX — «цифрового імунітету» екосистеми.



Інноваційна логістика та Human-центричність: децентралізація мережі для безпеки людей, роботизація для полегшення процесів та розвиток корпоративного університету для вирощування лідерів всередині компанії.



NovaPay — фінансова інфраструктура логістики: розвиток власного фінтех-застосунку, кредитування бізнесу та успішний кейс випуску облігацій приватної компанії для залучення інвестицій.

«У NOVA ми сповідуємо асиметричну стратегію,тому не витрачаємо ресурси на дорогу конкуренцію, а інвестуємо в партнерство та швидкість. Ми свідомо йдемо у складні процеси — адресний забір, пакування, доставку в зручний для клієнта час — бо саме там, де інші бачать проблеми, ми бачимо простір для росту. Ми створили екосистему, де наші сервіси конкурують між собою, щоб у результаті завжди вигравав клієнт», — зазначає Володимир Поперешнюк, співзасновник групи компаній NOVA.Понад 700 гостей заходу мали змогу відвідати експозиційні зони, а подія стала місцем прямого діалогу між топ менеджментом групи компаній NOVA та внутрішніми й зовнішніми стейкхолдерами, заклавши основу для нових партнерств.Nova Summit відтепер проводитиметься щорічно, фіксуючи прогрес українських інновацій та їхню інтеграцію у світову економіку.