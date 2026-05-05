Nova Digital запускає NovaDoc для бізнесу

5 мая 2026, 11:15

Платформа електронного документообігу NovaDoc, розроблена IT-компанією Nova Digital і протестована всередині екосистеми групи NOVA, виходить на зовнішній ринок.

Сервіс уже об’єднав близько 20 тисяч контрагентів, а загальна кількість підписаних документів перевищила 1 млн.



Україна стає лідером у рaperless-технологіях. Цифровізація бізнес-процесів виходить за межі фінтех сектору та активно поширюється, зокрема, у логістиці й B2B-сегменті.

NovaDoc охоплює повний цикл роботи з документами — від створення та погодження до підписання й зберігання. Платформа підтримує кілька способів авторизації:за номером телефону,за допомогою електронного ключа,через кваліфікований електронний підпис Дія.Підпис.Сервіс дозволяє швидко керувати архівами документів, легко налаштовувати ролі та рівні доступу користувачів, а також зручно інтегруватися з корпоративними системами через API.Серед функціональних можливостей: редагування документів перед підписанням, відкликання підпису, додавання коментарів, необхідних вкладень в будь-якому форматі, використання шаблонів для типових процесів, а також інструменти пошуку та сортування документів, що спрощують роботу з великими архівами. Всі сповіщення про статус документів приходять користувачам на електронну пошту, а сама платформа працює у форматі PWA-додатку, що дозволяє використовувати її зі смартфону без встановлення додаткового програмного забезпечення.«NovaDoc проєктувався як високонавантажена система для автоматизації внутрішніх процесів групи NOVA. Успішне тестування сервісу дозволило нам оптимізувати операційні витрати та заощадити понад 80 млн грн лише на логістиці паперових документів. Сьогодні ми готові масштабувати цей досвід на зовнішній ринок, пропонуючи бізнесу надійний інструмент для швидкої цифрової трансформації», — зазначає СЕО Nova Digital Андрій Чепіга.Перехід на електронний документообіг дозволяє бізнесу скорочувати витрати та прискорювати погодження документів із кількох днів до кількох хвилин.