Нова пошта вийшла на ринок Великої Британії

13 мая 2024, 14:15

Це 13 європейська країна, у якій Нова пошта відкрила два відділення та запустила кур'єрську доставку. Термін доставки з України у Велику Британію — від 5 днів.

«Ми продовжуємо масштабуватися у Європі. Минулого тижня відкрилися в Іспанії, а сьогодні відзначаємо офіційний старт роботи на ринку Великої Британії. Разом із відкриттям відділень ми запустили і кур'єрську доставку. Найближчим часом надамо можливість відправляти і отримувати посилки через мережу поштоматів нашого партнера InPost. Усе це ми робимо, аби в українців був зручний і швидкий сервіс доставки, до якого вони звикли вдома», – коментує Вячеслав Климов, співвласник групи компаній NOVA (Нової пошти).



У Лондоні компанія відкрила одразу два відділення: поштове до 30 кг та вантажне до 1000 кг. Вони працюють щодня за адресами:



· поштове відділення до 30 кг: 42 Fleet St, Temple, EC4Y 1BT.



· вантажне відділення до 1000 кг: Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way, SW17 0JH



Вартість доставки з України у Велику Британію у відділення складатиме:



· документи до 1 кг — 900 грн

· посилки до 2 кг – 950 грн

· посилки до 10 кг – 1500 грн

· посилки до 30 кг – 2500 грн



Також клієнти можуть замовляти доставку посилок до 100 кг кур'єром на будь-яку адресу в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Вельсі. За відправлення до 30 кг потрібно буде додатково сплатити +100 грн, а за кожні 100 кг посилки +250 грн.



На відкриття завітав тимчасово виконуючий обов'язки Посла України у Великій Британії Едуард Фесько і став почесним гостем, який першим відправив в Україну вітальну листівку.

«Партнерство України та Великої Британії сьогодні — це успішний приклад підтримки та взаємовигідної співпраці. Ми підтримуємо Україну, її громадян та бізнес. Вихід Nova Post на ринок Великої Британії свідчить про стійкість українського бізнесу. Про його готовність адаптуватись, розвиватись та масштабуватись. Я впевнений, що відкриття відділення стане лише початком масштабного розвитку компанії у Великій Британії та сприятиме поглибленню співпраці місцевих підприємців з українським бізнесом», – зазначив він під час відкриття.