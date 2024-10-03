Нова пошта вийшла на ринок Австрії з власною кур'єрською доставкою

Відтепер клієнти Нової пошти можуть замовити адресну доставку документів та посилок з України на будь-яку адресу в Австрії, між населеними пунктами Австрії та з Австрії до інших європейських країн. Крім того, кур’єр може забрати оплачене та запаковане відправлення з будь-якої адреси в країні для подальшої доставки.
До доставки приймаються відправлення вагою до 30 кг та вартістю до 150 євро (7000 грн). Послуга доступна як для приватних осіб, так і для представників бізнесу.
Вартість адресної доставки з України в Австрію складає:
· документи – 700 грн
· посилки до 2 кг – 800 грн
· посилки до 10 кг – 1350 грн
· посилки до 30 кг – 2600 грн
«Нова пошта вперше змінила формат і вийшла на ринок країни з винятково адресною доставкою. По Відню доставляють кур'єри Нової пошти, а решту території країни обслуговує наш партнер — компанія GLS. Ми дотримуємось нашої мети – логістично з'єднати Україну з ЄС. Відповідно, виходимо на ринок нових європейських країн, розвиваємо вже існуючі послуги та пропонуємо нові — як для приватних осіб, так і для бізнесу. Вже наступного року плануємо зробити можливою відправку посилок з адреси кур'єром у день оформлення заявки та додати можливість обрати зручний часовий інтервал», – говорить Олександр Лисовець, CEO Nova Post Europe.