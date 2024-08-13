Укрпошта розширює зону кур’єрської доставки на Київщині

13 августа 2024, 8:45

З 12 серпня Укрпошта впроваджує послугу кур’єрської доставки для двадцяти міст та сіл Київської області, серед яких Буча, Ірпінь, Софіївська Борщагівка та інші.



Це рішення було прийняте у відповідь на зростання попиту на доставку в передмісті Києва.