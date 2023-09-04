У Румунії Нова пошта запустила можливість відправляти посилки з адреси

4 сентября 2023, 16:15

Тепер документи та посилки до 30 кг можна відправити з Румунії до України за допомогою кур'єра Nova Post. Клієнти можуть викликати кур’єра на будь-яку румунську адресу з понеділка по п'ятницю.

Послуга діє по всій території Румунії, а вартість виклику кур'єра становить 80 грн, які оплачуються додатково до вартості послуги доставки.Щоб замовити кур'єра Nova Post у Румунії, потрібно:1. Підготувати та запакувати посилку самостійно.2. Заповнити заявку на виклик кур'єра у мобільному додатку Nova Рost або на сайті https://novapost.com/uk-ro/international/courier-call4. Оплатити доставку онлайн.5. Отримати на email підтвердження заявки та орієнтовний час прибуття кур'єра на вашу адресу.6. Передати кур'єру відправлення в закритому вигляді. Кур'єр роздрукує і наклеїть стікер на вашу коробку. Важливо: якщо під час перевірки на кордоні митна служба в посилці виявить заборонені товари, то їх буде вилучено або всю посилку повернуть відправнику. При цьому всі витрати з повернення оплачує відправник.Відстежити посилку можна за допомогою трекінгу на сайті Nova Post і в мобільному застосунку.Нагадуємо, що з України до Румунії також можна відправити посилки на будь-яку адресу та у відділення Nova Post, яке відкрилося в червні цього року в Бухаресті за адресою B-dul Unirii 47 A, Sector 3.