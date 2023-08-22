Нова пошта виходить на ринок Словаччини

22 августа 2023, 13:15

Вже з жовтня українці зможуть легко та швидко відправляти рідним у Словаччину та отримувати від них документи та посилки вагою до 100 кг.



Перше відділення Nova Post буде відкрито у Братиславі. Воно працюватиме з понеділка по суботу. Згодом очікується також запуск послуги адресної доставки та виклику курʼєра на будь-яку адресу для відправки.