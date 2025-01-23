Нова пошта відкрила нове відділення у Сполученому Королівстві

23 января 2025, 8:15

Воно запрацювало у Манчестері та стало третім у Сполученому Королівстві. Ще два відділення працюють в Лондоні. Термін доставки в Україну — від 5 днів.Відтепер клієнти Нової пошти, що мешкають в агломерації Великий Манчестер, можуть отримати чи відправити документи, посилки та вантажі вагою до 100 кг. з відділення. Воно працює щодня за адресою 149 Cheetham Hill Rd, Cheetham Hill, Manchester.

Окрім відділень клієнти можуть скористатись кур'єрською доставкою, а також викликати кур'єра, що він забрав вже оплачене та запаковане відправлення з будь-якої адреси у Сполученому Королівстві, включаючи Вельс, Шотландію та Північну Ірландію для подальшої доставки по країні, по Європі або в Україну.



Нагадаємо, що з грудня минулого року клієнти також можуть легко і швидко отримувати та відправляти посилки вагою до 15 кг через 7000 поштоматів InPost по всій території Сполученого Королівства. Обрати необхідний поштомат можна через сайт, бізнес- кабінет або мультимовний мобільний застосунок Нової пошти.



“Ми планомірно розвиваємо всі канали доставки, щоб задовольнити будь-які потреби наших клієнтів: масштабуємо власну мережу, розвиваємо кур’єрську доставку, додаємо нові точки сервісу, як-от відправка з поштоматів та постійно пропонуємо нові послуги. Наше завдання зробити так, щоб між клієнтом і посилкою було якомога менше очікування і менше зайвих рухів. Ми вже запустили послугу, що дозволяє обрати зручний часовий інтервал для приїзду кур’єра, який забере ваше відправлення з адреси у день оформлення. Цього року ми також плануємо відкрити нові пункти видачі посилок по країні”, - розповів Олександр Лисовець, СEO Nova Post Europe.

Нагадаємо, що перші два відділення Нова пошта відкрила в Лондоні у 2024 році. Обидва відділення працюють без вихідних за адресами:· поштове відділення до 30 кг: 42 Fleet St, Temple, EC4Y 1BT.· вантажне відділення до 1000 кг: Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way, SW17 0JH.