Нова пошта відкрила перше відділення у Вільнюсі

21 марта 2023, 12:15

Відтепер українці в Литві можуть легко відправляти речі додому та швидко отримувати їх від рідних з України.

Це вже друга європейська країна, де з’явилися відділення Nova Post.



«Наші держави не мають спільного кордону, а народи – етнічної та мовної спорідненості. Проте саме Литва прийняла більше 70 000 українців, коли розпочалась повномасштабна війна, а це - як населення цілого міста в Україні. Ми дуже вдячні литовському народу та уряду за масштабну підтримку України у нашій боротьбі проти російської агресії.

Для нас честь вести бізнес у Литві. Я впевнений, що Nova Post має чим здивувати литовців та стане надійним партнером та опорою для наших майбутніх клієнтів тут. Ми швидкі, ми надійні, ми гнучкі та клієнтоорієнтовані і ми не плануємо зупинятись. Тому вже в травні відкриємо відділення у місті Каунас, щоб ще більше людей могли скористатись швидкою доставкою від Nova Post. Крім того, цього року ми вийдемо на ринок Естонії та Латвії», - розповів співзасновник Нової пошти Володимир Поперешнюк.



Відділення Nova Post запрацювало у Вільнюсі за адресою Žalgirio g. 92, LT-09303. Це вантажне відділення, у якому можна відправляти та отримувати з України посилки вагою до 1000 кг.



Надзвичайний і Повноважний Посол України у Литовській Республіці пан Петро Бешта відвідав нове відділення та першим відправив в Україну вітальну листівку.

«Повномасштабна війна стала важким випробуванням для українського бізнесу. Та навіть попри щоденні виклики, український бізнес проявляє неабияку адаптивність, стійкість та незламність. Хтось продовжує працювати під обстрілами, хтось знайшов можливості для релокації бізнесу всередині України. А є й такі, що зуміли масштабуватися та вийти на нові європейські ринки. Яскравим прикладом стала українська компанія Nova Post. Гнучкість та стабільність, яку демонструє компанія Nova Post, доводить, що співпраця з українським бізнесом – це можливість для інвестицій без ризику для іноземних інвесторів», – зазначив Петро Бешта, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Литовській Республіці.Відділення працюватиме щоденно, щоб кожен устиг відправити або отримати свої посилки. Термін доставки - від 5 робочих днів.Вартість доставки складає:• до 2 кг - 300 грн,• до 10 кг - 450 грн,• до 30 кг - 600 грн,• від 31 кг до 1000 кг - 25 грн за 1 кг ваги.