Нова пошта відкрила перше абсолютно безбар’єрне відділення

26 августа 2024, 10:15

У Києві, за адресою вул. Дорогожицька 4, Нова пошта відкрила перше в Україні поштове відділення "без барʼєрів".

Серед інших воно вирізняється тим, що є зручним для всіх людей — як для батьків з дитячими візочками, так і для людей на кріслах колісних, інших маломобільних груп, людей з порушеннями зору або слуху тощо.

До будівництва цього відділення та його перевірки на доступність Нова пошта залучила експертів ГО "Безбар’єрність" й клієнтів з різними типами фізичних порушень. Це допомогло створити простір, де кожен відчуває себе комфортно та захищено."Я щасливий бачити, як бізнеси сьогодні включають питання безбарʼєрності у свою корпоративну культуру й шукають оптимальні шляхи для їх впровадження. Відкриття першого відділення, де застосовано комплексний підхід до забезпечення безбарʼєрності, надає не тільки нові можливості для клієнтів, але й створює підґрунтя для працевлаштування осіб з інвалідністю. Такі кроки є важливими та мають стати прикладами для всіх інших бізнесів, адже це і є тією Україною майбутнього, яку ми хочемо бачити", – говорить Віталій Пчолкін, керівник Групи активної реабілітації ГАР, тренер-інструктор.Відділення оснащене всіма необхідними елементами доступності: тактильною плиткою по всій площі, мнемосхемою, широкою вхідною групою без порогу, звуковим маяком на дверях, цифровим помічником, індукційною петлею, адаптованими меблями тощо. Є зона кав’ярні та доступна вбиральня, сповивальний столик та простір для дітлахів. Компанія також подбала про тварин – у відділенні є мисочки для води та готель для комах.Це відділення є прикладом безбар’єрного простору й закликом для українських бізнесів впроваджувати стандарти доступності. Адже в умовах війни та постійного збільшення кількості людей з інвалідністю створення сервісів "без бар’єрів" є особливо важливим.У межах презентації організатори провели панельну дискусію "Відкриті двері: діалог з клієнтами про важливість безбар'єрності в послугах". У ній взяли участь співвласник Нової пошти Володимир Поперешнюк і представники маломобільних груп населення: Віталій Пчолкін (директор ГО "Група активної реабілітації), Володимир Рудковський (військовослужбовець, мотиваційний тренер Національного реабілітаційного Центру НЕЗЛАМНІ) та Марина Марченко (голова та співзасновниця ГО "Генерація матерів Лада")."Ми будемо продовжувати робити безбар’єрність частиною свого продукту й впроваджувати стандарти доступності для нових відділень. Наша мета - стати прикладом безбарʼєрних рішень, аби вся Україна стала безбар’єрною", – говорить співвласник Нової пошти Володимир Поперешнюк.У планах Нової пошти на найближчий рік – масштабування та розширення рішень безбар’єрності в кожній фізичній точці сервісу. Компанія хоче зробити свої простори доступними для всіх груп населення, включно з ветеранами та ветеранками, воїнами на протезах, батьками з дітьми, людьми старшого віку, людьми з порушеннями зору та слуху, власниками домашніх тварин тощо.