LG покажет свои технологии ИИ для смартфонов на MWC 2018

15 февраля 2018, 12:45

LG Electronics (LG) представит первые технологии на основе искусственного интеллекта для смартфонов на Всемирном конгрессе мобильных технологий Mobile World Congress в Барселоне, Испания.

Новые возможности будут реализованы в самом технологичном из существующих смартфонов LG — флагманской модели LG V30 2018 года.



Более года назад LG начала исследования возможностей внедрения искусственного интеллекта в смартфоны. Это произошло задолго до того, как компания объявила о запуске бренда ThinQ на выставке CES 2018. Данное исследование направлено на разработку решений на основе искусственного интеллекта (ИИ) с целью создания интуитивного пользовательского интерфейса, поддерживающего работу камеры и распознавание голосовых команд. Результатом стал целый ряд технологий на основе ИИ, тесно связанных с потребностями современных пользователей.

В дополнение к впечатляющим характеристикам камеры, таким как двойной объектив, широкоугольный объектив с низким искажением, объектив Crystal Clear Lens, Vision AI делает камеру LG V30 еще более «умной» и простой в использовании.



Vision AI автоматически анализирует объекты и рекомендует наилучший режим съемки из восьми: портрет, еда, животное, пейзаж, город, цветок, восход и закат. Учитываются угол обзора, цвет, отражения, подсветка, уровень насыщенности, поскольку смартфон анализирует изображения в своей базе данных, чтобы определить, на чем фокусируется камера, и потом сможет порекомендовать оптимальные настройки. Наведение камеры на тарелку спагетти приведет к активизации «режима еды», придающего снимку более теплые оттенки и высокую резкость, благодаря чему блюдо выглядит более аппетитно.



Для разработки наиболее точных алгоритмов распознавания изображений, LG в партнерстве с ведущими экспертами проанализировала более 100 миллионов снимков, добившись улучшения рекомендаций, касающихся режимов съемки.



Еще одна функция Vision AI — консультирование по приобретению того или иного продукта с помощью интеллектуального распознавания их QR-кодов. При наведении камеры на объект Vision AI может автоматически сканировать QR-коды, инициировать поиск изображений или предлагать варианты покупок. Приложение также советует места, где можно приобрести товар по самой низкой цене или рекомендует аналогичные продукты, которые могут заинтересовать пользователя.



Новый режим съемки в условиях низкой освещенности может автоматически увеличивать яркость изображений в два раза. В отличие от традиционных методов измерения уровня внешней освещенности, Vision AI измеряет и фиксирует яркость фактического изображения, в результате чего уровни яркости корректируются гораздо точнее.



Еще одна функция технологий на основе искусственного интеллекта для смартфонов — Voice AI, позволяющая пользователям запускать приложения и изменять настройки камеры с помощью голосовых команд. В партнерстве с Google Assistant, LG разработала 32 эксклюзивные голосовые команды (23 из них были реализованы в 2017 году). Голосовые команды устраняют необходимость использования настроек и позволяют быстрее активизировать определенные функции.