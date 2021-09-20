ZTE представляет инструменты для расширения возможностей трансформации

20 сентября 2021, 9:45

15 сентября успешно завершился двухдневный форум GSMA Mobile 360 Eurasia, центральной темой которого стало «Расширение возможностей цифровой трансформации в Евразии».Представители ZTE выступили на мероприятии дважды: на панельной сессии с темой «Расширение возможностей общества, основанного на данных» и на тематической сессии стемой «Как искусственный интеллект усиливает 5G для цифровой трансформации».Обсуждая роль мобильной связи и её возможностей во время пандемии, Мэй Чжунхуа, старший вице-президент ZTE Corporation, отметил, что при ускорении цифровой трансформации меняющиеся потребности людей, общества и предприятий подчеркнули жизненно важную роль подключённости. Он добавил, что компания ZTE работает с разными группами клиентов для удовлетворения их меняющихся требований: «ZTE проводит совместные исследования с различными отраслевыми партнерами, работает с операторами, предприятиями и системными интеграторами, чтобы расширить возможности различных отраслей».Лин Чжи, вице-президент ZTE Corporation, выступил с речью на тематической сессии, посвященной искусственному интеллекту. Он начал выступление с ясного тезиса: «ИИ уже здесь, и ему предстоит долгий путь». Топ-менеджер подчеркнул, что ИИ — обязательный элемент развития стандарта 5G, а группа технологий ИИ + 5G + MEC вместе закладывают основу для цифровой трансформации телекоммуникационной отрасли. Лин Чжи также рассказал о зрелых решениях ZTE с функциями искусственного интеллекта, полностью интегрированными в сквозную сеть, а также о значительных преимуществах, которые такие решения приносят операторам и конечным пользователям, включая более высокую производительность сети, улучшенный пользовательский опыт и более высокий уровень удовлетворенности клиентов. Кроме того, он также рассказал, как ИИ дополняет различные приложения 5G. «Оставьте сложность машинам, а заказчику дайте простоту использования». Этим слоганом, который лежит в основе разработки подобных решений ZTE, Лин Чжи завершил свое выступление.15 сентября ZTE провела тематический саммит «На пути к 5G». Во вступительной речи Тан Лухао, президент ZTE Corporation в России, отметил: «ZTE разрабатывает инновационные приложения 5G совместно с более чем 90 операторами связи и 500 партнерами по всему миру, компания представила сценарии использования 5G в более чем 15 отраслях. Мы очень рады видеть, как 5G и другие передовые технологии меняют промышленность, транспорт, энергетические системы и окружающую среду по всему миру. И мы уверены, что Россия и евразийский регион в целом станут одной из центральных площадок для реализации амбициозных задач цифровой трансформации всех сфер экономики».На саммите старший менеджер по решениям ZTE в России Артем Пузин, руководитель отдела технических продаж по направлению беспроводных сетей связи ZTE в России Василий Еланский и менеджер по комплексным интегрированным решениям ZTE в России Егор Манюков также подробно остановились на последних достижениях развития 5G и приложениях 5G для вертикальных отраслей.В рамках мероприятия компания ZTE также представила ряд устройств 5G, которые предназначены как для B2B, так и для B2C-сегментов, включая стационарные и портативные маршрутизаторы ZTE с поддержкой 5G: ZTE MC801A, ZTE MC7010, ZTE MC8020, ZTE MU5001. Все устройства работают на базе платформы Qualcomm SDX55 и поддерживают основные стандарты связи — UMTS, LTE и 5G.За последние несколько лет ZTE значительно расширила свое присутствие в России в сегменте сетевого оборудования операторского класса. Компания продолжает сотрудничество с Ростелекомом, в рамках которого удалось оптимизировать портфель поставок от уровня терминальных устройств CPE до сетевых решений (MSAN, GPON и др.). ZTE также стала поставщиком решений для трансконтинентальной телекоммуникационной магистрали TransTeleCom (TTK), которая связывает Китай с Европой и проходит через Россию. ZTE традиционно занимает сильные позиции в Билайн. Основным драйвером роста сотрудничества стала реализация стратегических проектов по построению и модернизации транспортных и виртуализированных корневых подсистем на базе передовых решений ZTE. Прорывом в сотрудничестве с операторами мобильной связи стали ряд проектов ZTE с МегаФоном.