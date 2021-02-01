1 февраля 2021, 10:15

ZTE и CUP Data создают первую открытую лабораторию обмена сообщениями 5G

Компания ZTE объявила, что ZTE и China UnionPay Data (CUP Data) подписали соглашение о сотрудничестве и представили первую в финансовой индустрии. Открытую лабораторию обмена сообщениями 5G (OpenLab 5G Messaging) в Шанхае.



Открытие лаборатории стало совместной инициативой компаний ZTE и CUP Data, которые являются членами Альянса цифрового развития в сфере финансов. Опираясь на свои преимущества, стороны будут сотрудничать по таким направлениям, как сценарии для различных приложений, исследования решений, соответствующие стандарты и проектные приложения для обмена сообщениями 5G. Это позволит ускорить процесс исследований и разработок, коммерциализации обмена сообщениями 5G.



“Открытая лаборатория обмена сообщениями 5G будет использовать открытую платформу ZTE OpenLab для предоставления партнерам таких услуг, как доработка решений и совместная верификация”, – отметил Чжан Ванчунь (Zhang Wangchun), старший вице-президент ZTE. “На сегодняшний день открытая платформа подключена к более чем 40 сервисным провайдерам, на ее базе была завершена верификация более 120 приложений для обмена сообщениями 5G, что значительно сократило время, необходимое разработчикам для подключения к сетям операторов. Кроме того, ZTE активно работает с операторами и другими партнерами в отраслевой цепочке для исследования и развития инновационных бизнес-подходов, а также стремится к созданию клиент ориентированных и постоянно обновляемых отраслевых решений.”



“CUP Data в ответ на непрерывное углубление процессов коммерциализации 5G стремится в полной мере использовать многочисленные формы обмена сообщениями 5G, чтобы предоставить клиентам услуги по передаче сообщений на всех этапах жизненного цикла кредитной карты”, - сказал Цзи Сяоцзе (Ji Xiaojie), президент CUP Data.



Создание Открытой лаборатории обмена сообщениями 5G – еще одно достижение технических исследований и практических инноваций Альянса цифрового развития в сфере финансов. Двигаясь вперед, Альянс будет консолидировать преимущества отраслей, ученых, институтов и клиентов и собирать лучшие ресурсы для предоставления платформенных продуктов и услуг для финансовой отрасли, что облегчит цифровую трансформацию финансовой отрасли.

