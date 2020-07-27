FDA одобрило УЗ-системы Philips для диагностики при COVID-19

27 июля 2020, 12:15

Philips получила разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на применение ультразвуковых решений для ведения пациентов с COVID-19.

Philips получила от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешение, которое позволяет клиникам использовать оборудование и программное обеспечение компании в области ультразвуковой диагностики для лечения пациентов с COVID-19.



В число одобренных FDA решений вошла ультрапортативная ультразвуковая система Philips Lumify, которая работает на базе мобильного приложения. Карманный датчик подключается к планшету или смартфону, что позволяет проводить оперативную оценку состояния больного там, где это нужно врачу и пациенту. Процедуру можно сопровождать телемедицинскими консультациями в режиме реального времени. В условиях распространения пандемии COVID-19 эта функция приобрела особую актуальность в инфекционных стационарах, где «красные» зоны с высокой вероятностью заражения отделены от «зеленых», чистых. Оператор с Lumify может проводить исследование у постели пациента, в то время как врачи ультразвуковой диагностики комментируют процесс из «чистой» части больницы, предоставляя «второе» экспертное мнение. После диагностики изображения с визуализацией и видео-петли можно сохранять и отправлять в сеть или по электронной почте, в том числе на специальную рабочую станцию управления изображениями и данными Philips IntelliSpace CardioVascular для дальнейшей обработки, сравнения, анализа и отслеживания динамики состояния пациентов



«Значимость телемедицинских и мобильных систем сейчас становится особенно очевидна. Компания Philips наращивает присутствие подобных инновационных технологий как по всему миру, так и на территории Российской Федерации, ‒ отмечает директор кластера прецизионной диагностики компании Philips в России и СНГ Михаил Гончаров. – Российские врачи во многих клиниках уже смогли оценить ультрапортативный УЗ-аппарат Lumify и успешно применить его в работе с инфицированными COVID-19 пациентами. Статус FDA признан в профессиональной среде по всему миру, и системы здравоохранения многих стран доверяют оценкам данной организации и принимают во внимание опыт США. Полученный допуск еще раз подтверждает эффективность наших решений в текущей ситуации как в Америке, так и за ее пределами».



В ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России в Санкт-Петербурге систему опробовали еще до начала пандемии. C середины мая центр принимает и пациентов с COVID-19. Здесь Lumify используют в отделении реанимации и интенсивной терапии в сочетании с платформой Philips IntelliSpace CardioVascular, расположенной в «чистой» зоне Центра. Это решение позволяет ускорить обработку и функциональный анализ полученных в «красной» зоне диагностических данных, сократить риск контактов УЗД-врачей с инфицированными пациентами, минимизировать вероятность перекрестного заражения в общих зонах.



«Организация рабочего процесса с помощью комплекса «мобильный аппарат УЗИ с возможностями телемедицины плюс интеллектуальная платформа для обработки медицинских изображений» имеет массу преимуществ. Прежде всего, сокращается время пребывания специалиста в зоне риска заражения. Диагностика ускоряется, становится более безопасной для пациентов и менее трудозатратной для врачей. Кроме того, процедуру не обязательно должен проводить эксперт в УЗД: например, это может делать реаниматолог или линейный врач инфекционного отделения. В результате сокращается время для анализа данных и принятия решений, – отметил заведующий отделом функциональной и ультразвуковой диагностики ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова Андрей Валерьевич Козленок. – Спектр назначений в инфекционном стационаре самый широкий — популярны все разделы УЗД. При этом технологии, которые мы используем, позволяют практически в полной мере реализовать аналитические возможности метода. Интерфейс системы интуитивно понятен и не требует длительного обучения персонала. Однако нельзя не отметить отсутствие в Lumify технологии импульсноволнового допплера. Сейчас этот режим недоступен, но производитель обещает в ближайшее время дополнить функционал прибора».