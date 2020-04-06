COVID-19: Как улучшить неинвазивную ИВЛ

6 апреля 2020, 14:15

Philips делится рекомендациями для врачей, которые используют неинвазивную искусственную вентиляцию легких (НИВЛ) для терапии дыхательной недостаточности у пациентов с COVID-19.Вирус COVID-19 продолжает распространяться, и мы в компании Philips относимся к этой проблеме с особым вниманием. Так, повышение качества неинвазивной искусственной вентиляции легких (НИВЛ) стало для нас приоритетной задачей. Мы мобилизовали ресурсы по всему миру, чтобы удовлетворять растущие жизненно важные потребности наших клиентов – медицинских работников и пациентов, о которых они заботятся. При этом мы, как и прежде, стремимся всегда обеспечивать сохранность здоровья и безопасность наших сотрудников и поддерживать бесперебойность деятельности компанииНаши сотрудники по всему миру объединяют усилия, чтобы ассортимент продуктов, услуг и решений Philips помогал медицинским работникам дать отпор такому опасному респираторному заболеванию, как COVID-19, и способствовал выздоровлению пациентов. Помимо диагностических систем визуализации и телемедицинских технологий ключевое значение сейчас имеют наши решения для искусственной вентиляции легких. Подробнее о действиях, которые в настоящее время предпринимает Philips в рамках борьбы с пандемией, ранее рассказал генеральный директор Philips Франс ван ХаутенВ условиях пандемии COVID-19 врачам необходимо не только определять наилучший курс лечения, но и ограничивать распространение вируса. Существует несколько клинических решений для терапии дыхательной недостаточности. В контексте текущего кризиса мы стараемся помочь медикам улучшить процесс неинвазивной вентиляции легких. Ниже мы приводим рекомендации, которые, как мы надеемся, могут быть полезны всем врачам, которые имеют дело с пациентами с COVID-19. Эта инструкция не призвана заменить существующие предписания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), национальные руководства или разработанные в больницах протоколы. Решения относительно лечения должны приниматься врачом и пациентом в каждом конкретном случае с учетом клинического состояния человека и доступных в учреждении ресурсовОсновные принципы использования НИВЛ у пациентов с COVID-19Неинвазивная вентиляция легких обеспечивает как оксигенацию, так и вентиляцию легких, а также позволяет врачам настраивать давление и поток в соответствии с дыхательным паттерном пациента. Медицинские работники, применяющие НИВЛ у пациентов с COVID-19, должны следовать общим принципам лечения острой гипоксемической дыхательной недостаточности. Хотя НИВЛ подходит не для всех пациентов с COVID-19, а возможность его применения зависит от тяжести симптомов, метод может быть эффективен для многих пациентов с затруднением дыхания. При этом для людей в критическом состоянии можно использовать инвазивную вентиляцию легкихТакже важно, что вирус COVID-19 является крайне контагиозным, то есть может передаваться очень быстро. Чтобы избежать передачи COVID-19 во время лечения, исключительно важно соблюдать меры инфекционного контроля, утвержденные в больницах или управлениях здравоохранения. Рекомендации ВОЗ и Центров по контролю и профилактике заболеваний предусматривают использование изоляторов с отрицательным давлением для пациентов, а также перчаток, халатов и масок для лиц, осуществляющих уход.Адаптация и меры предосторожности при различных методах леченияПонимание того, какая методика вентиляции подходит в каждом случае, может улучшить уход за пациентами и помочь врачам добиться успеха в лечении. Существует несколько способов использования НИВЛ для поддержки пациентов с COVID-19, и, в зависимости от выбранного курса лечения, каждый из них имеет преимущества. Далее приведены наиболее распространенные методы НИВЛ и рекомендации по снижению риска передачи инфекции:HFNC (назальная канюля для терапии с высокой скоростью потока, англ. High-Flow Nasal Cannula)Если кислород подается через HFNC пациентам с легкой гипоксемической дыхательной недостаточностью, следует:Надеть маску поверх назальной канюли, чтобы снизить вероятность передачи вируса через воздух.Если клиническое состояние пациента ухудшается, обеспечить своевременную эндотрахеальную интубацию и искусственную вентиляцию легких с положительным давлением.CPAP (СиПАП, постоянно положительное давление в дыхательных путях, англ. Continuous Positive Airway Pressure) или BiPAP (БиПАП, двухфазная вентиляция с положительным давлением в дыхательных путях, англ. Bilevel Positive Airway Pressure)Если целесообразно применение CPAP или BiPAP у пациентов с легкой гипоксемией и гиперкапнией, например, у пациентов с обострением хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ):Используйте подходящую по размеру маску, охватывающую нос и рот (при наличии можно использовать шлем). По возможности избегайте применения носовых масок и/или носовых подушечек.Используйте аппарат с двутрубочным контуром и фильтрами, расположенными в отверстиях аппарата ИВЛ.Использование фильтра отверстия выдоха в аппарате для неинвазивной вентиляции легких с однотрубочным контуром снижает риск распространения вируса в открытой палате.Разумеется, необходимо проявлять бдительность, чтобы в случае ухудшения клинического состояния пациента можно было своевременно провести эндотрахеальную интубацию и искусственную вентиляцию легких с положительным давлением. Эти меры потребуются, если у пациента будет развиваться острая дыхательная недостаточность на фоне подтвержденной или подозреваемой инфекции COVID-19, а НИВЛ будет недостаточно.3 4 [4]Некоторые модели аппаратов ИВЛ могут использоваться как для неинвазивной, так и для инвазивной вентиляции – режим можно выбрать в зависимости от клинических потребностей пациента.