Клиенты Vodafone помогли приобрести COVID-19-тесты для 600 маленьких пациентов

21 августа 2020, 10:45

Благодаря средствам, собранным в рамках благотворительной программы Vodafone «Доброе дело в подарок», в Киевском Институте Сердца появились ПЦР тесты на COVID-19, необходимые для маленьких пациентов с врожденными проблемами сердца, которые поступают в детское отделение Института Сердца на оперативное вмешательство.



В рамках программы «Доброе дело в подарок» средства, которые ранее планировались для приобретения подарков клиентам к праздникам, Vodafone направляет на помощь детям, нуждающимся в срочной сложной операции по устранению врожденного порока сердца, а также на закупку необходимого кардиологического оборудования. После хирургического вмешательства дети получают возможность жить здоровой полноценной жизнью.



В программе активно участвуют клиенты Vodafone, направляя накопленные во время пользования мобильной связью бонусы на реализацию благотворительного проекта.



142 ребенка уже стали здоровыми благодаря программе Vodafone «Доброе дело в подарок». Помощь получают дети из разных уголков Украины. Так, в 2019 году вместе со своими абонентами Vodafone помог детям из Ровенской, Херсонской, Запорожской, Винницкой, Николаевской, Кировоградской и Киевской областей. Первая операция в рамках программы «Доброе дело в подарок» была проведена в сентябре 2011 года. Программа реализована при участии Киевского Института Сердца.



В целом Vodafone Украина совместно с акционером – группой компаний NEQSOL Holding – выделила 33 млн гривен для помощи и поддержки больниц и врачей нашей страны. Также Vodafone запустила и продолжает внедрять инициативы, направленные на поддержку Украины и украинцев во время карантина. Предварительно вклад компании в качестве социальной поддержки оценивается в сумму около 30 млн гривен. Таким образом, общая сумма помощи на сегодня составляет 63 млн гривен.



Среди реализованных инициатив Vodafone Украина: покупка аппаратов ИВЛ и средств защиты для украинских больниц, а также безвозмездное предоставление услуг связи. Компания начислила медицинским работникам по 10 Гб мобильного интернета и 1000 минут для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети; обеспечила бесплатной безлимитной связью в роуминге группу врачей, которые отправились на помощь коллегам в Италию.



На время карантина Vodafone Украина предоставляла своим клиентам в Украине бесплатный безлимитный доступ к популярным мессенджерам и социальных сетей Online Pass - чтобы поддержать возможность оставаться на связи, несмотря на введенные ограничения, а также в ряд образовательных и развлекательных сервисов. В рамках поддержки проекта «Всеукраинская школа online» открыт свободный доступ к трансляциям уроков через сервис VodafoneTV.

В начале карантина, по согласованию Министерства иностранных дел Украины, оператор проинформировал своих клиентов, которые находились в роуминге, о предстоящем закрытии границы Украины и пополнил их счета на 100 грн, чтобы дать возможность абонентам Vodafone оставаться на связи до возвращения в страну, а также своевременно получать актуальную жизненно важную информацию. Чтобы поддержать местные бюджеты руководство Vodafone Украины приняло решение отказаться от налоговых льгот, предусмотренных законом №3220.